"Оливковые ветви" Израиля: последние приготовления перед вылетом спасателей в Турцию

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что участники спасательной миссии "Оливковые ветви" в ближайшие часы вылетят в Турцию. Операция подготовлена Армией обороны Израиля, министерствами обороны и иностранных дел.

Делегация вылетит самолетом ВВС ЦАХАЛа с базы Неватим в Негеве. Их встретят в Турции члены первой группы, уже вылетевшей в зону землетрясения.

Командующий тылом генерал-майор Рафи Мило, возглавивший делегацию, поставил следующую цель перед спасателями: быстрое картографирование мест разрушений и оказание помощи в спасении людей. Параллельно члены команды должны готовиться к оказанию медицинской помощи людям, извлеченным из-под обломков.

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В делегацию, которую возглавил командир спасательного отряда полковник Голан Вах, входят 150 военнослужащих срочной службы и резервистов, обладающих различными специальностями. Кроме того, к отряду присоединятся сотрудники пожарно-спасательной службы.

В Турцию также вылетят военные медики, которые, в случае необходимости, будут готовы развернуть на месте полевой госпиталь.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что участники спасательной миссии готовы к работе в экстремальных погодных условиях.