Около Иерихона нейтрализована группа террористов ХАМАСа

В ночь на 6 февраля в лагере беженцев Акабат-Джабер продолжалась антитеррористическая операция, целью которой была нейтрализация группы террористов ХАМАСа, совершивший обстрел ресторана рядом с Иерихоном.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что в операции, которую проводили военные и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК), несколько вооруженных террористов были убиты, есть задержанные. Отмечается, что нейтрализованы были те террористы, которые оказали вооруженное сопротивление и стреляли по израильским военнослужащим.

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Целью операции была нейтрализация террористической ячейки ХАМАСа, осуществившей обстрел ресторана на перекрестке Альмог, около Иерихона, 28 января 2023 года. Лишь по счастливой случайности не было жертв среди мирных граждан (у террористов возникли проблемы с оружием).

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После нападения, боевики забаррикадировались в одной из построек в лагере беженцев Акабат-Джабер недалеко от Иерихона, получая поддержку от своих родственников и местных жителей. Операция по их нейтрализации велась несколько дней.

Палестинские источники сообщают о пяти убитых и троих раненых. С израильской стороны пострадавших нет.

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Террористы были вооружены самодельными пистолетами-пулеметами "Карл Густав" ("Карло"), автоматическими винтовками М-16 и пистолетами. Возможно, некоторые стволы были переделаны под боевые из страйкбольных.

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"Палестинский информационный центр" передает, что тела убитых боевиков удерживаются властями Израиля.

Во время проведения операции в Акабат-Джабер упал мини-БПЛА SkyLark, принадлежащий ЦАХАЛу. Утечки информации можно не опасаться, заявляют военные.

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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). Операции проводились в городе Шхем, в деревнях Дир Абу Дайф, Катана, Сильуад, Кафр-Малик, Такуа, Аскара, Даария, Байт-Рима, в лагере беженцев Акабат-Джабер. В ходе некоторых операций произошли столкновения. Сообщений о пострадавших с израильской стороны не поступало. В общей сложности в ходе проведенных операций минувшей ночью были задержаны 19 разыскиваемых, заявляет ЦАХАЛ. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Конфискованы оружие и боеприпасы.