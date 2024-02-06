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    В Израиле

    Завершено расследование убийства туристки из России в Тель-Авиве

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    Завершено расследование убийства туристки из России в Тель-Авиве
    Пресс-служба полиции Израиля     Завершено расследование убийства туристки из России в Тель-Авиве
    Пресс-служба полиции Израиля     Завершено расследование убийства туристки из России в Тель-Авиве
    Пресс-служба полиции Израиля

    Полиция объявила о завершении расследования по делу об убийстве 36-летней туристки из России, совершенном 18 января 2024 года на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. Материалы расследования переданы в прокуратуру.

    Разрешены к публикации следующие детали расследования: утром 18 января на горячую линию 100 полиции Израиля поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу улица Дизенгоф, 142, в Тель-Авиве. На место происшествия прибыли полицейские, которые обнаружили тело женщины со следами ножевых ранений в сгоревшей квартире. Через несколько часов была установлена личность подозреваемого, 34-летнего жителя Тель-Авива, который скрылся с места происшествия. Следствию стало известно, что подозреваемый был близко знаком с жертвой. Было установлено, что после убийства женщины и поджога квартиры подозреваемый сел на автобус, следовавший в Иерусалим. В районе центрального автовокзала в Иерусалиме значительные силы полиции встретили подозреваемого для его задержания, однако он попытался оказать сопротивление, угрожая ножом. По преступнику был открыт огонь на поражение. Он получил тяжелое ранение и под охраной был доставлен в больницу. После стабилизации состояния раненого он был помещен под стражу, его арест продлевался мировым судом в Тель-Авиве.

    Имя жертвы: Елена Агаджанян.

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    Имена подозреваемого пока не публикуются.

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