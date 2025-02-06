Внимание, розыск: пропал 25-летний Авишай Тейтельбаум из Иерусалима

Полиция Израиля просит помощи в розыске 25-летнего Авишая Тейтельбаума из Иерусалима. В последний раз его видели вечером 29 января на встрече, которая проходила по адресу улица Дувдевани, 40, Иерусалим. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: рост 1.80, худощавый брюнет, короткая борода. Описание одежды: черный жакет, белая рубашка на пуговицах, черная кипа. При себе имел рюкзак красного цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5391550.