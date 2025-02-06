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Израиль

Бывший охранник в "Сде-Тейман" приговорен к семи месяцам лишения свободы

Судебные решения
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 февраля 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 12:15
Бывший охранник в "Сде-Тейман" приговорен к семи месяцам лишения свободы
Oren Ben Hakoon/Flash90

В четверг, 6 февраля, военный суд приговорил военнослужащего-резервиста, служившего охранником в следственном изоляторе "Сде-Тейман", к семи месяцам лишения свободы, а также к дополнительному условному сроку и понижению в звании до рядового.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа сказано, что этот резервист был признан виновным в нанесении задержанным ударов кулаками и оружием, когда они были в наручниках и с завязанными глазами. Эти действия были совершены в присутствии других солдат, некоторые из которых призывали его остановиться. В ряде случаев сцены насилия над заключенными записывались на мобильный телефон подсудимого.

Военный суд отметил, что резервист совершил тяжкие преступления, его действия были недопустимыми и не соответствовали ценностям ЦАХАЛа.

Это первый приговор по делам, связанным с расследованием жалоб об издевательствах над заключенными в следственном изоляторе "Сде-Тейман", где содержались задержанные в секторе Газы в ходе войны "Железные мечи". Среди задержанных, находившихся в этом изоляторе, было множество террористов, причастных к резне 7 октября 2023 года, в том числе боевики "Нухбы" (спецназ ХАМАСа). Однако в "Сде-Тейман" попадали и те, кто не был причастен к террору, многих из них после предварительного расследования отпускали.

Израиль
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