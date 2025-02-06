В Бней-Браке найден пожилой мужчина в бессознательном состоянии с признаками переохлаждения

Утром 6 февраля в Бней-Браке в одном из домов был найден 95-летний мужчина в бессознательном состоянии с признаками переохлаждения, сообщает служба "Маген Давид Адом" (МАДА).

Пострадавший доставлен в больницу "Мааяней а-Йешуа". По оценкам медиков, он в тяжелом состоянии.

МАДА призывает заботиться об уязвимых категориях – обеспечить, чтобы пожилые люди, маленькие дети и люди с ограниченными возможностями находились в отапливаемом помещении и были защищены от холода. Рекомендуется проверять, обеспечены ли проживающие отдельно родственники и соседи из этих категорий продуктами питания и средствами для отопления помещений.