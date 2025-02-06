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Израиль

В Бней-Браке найден пожилой мужчина в бессознательном состоянии с признаками переохлаждения

время публикации: 06 февраля 2025 г., 07:42 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 07:47
В Бней-Браке найден пожилой мужчина в бессознательном состоянии с признаками переохлаждения
Пресс-служба МАДА

Утром 6 февраля в Бней-Браке в одном из домов был найден 95-летний мужчина в бессознательном состоянии с признаками переохлаждения, сообщает служба "Маген Давид Адом" (МАДА).

Пострадавший доставлен в больницу "Мааяней а-Йешуа". По оценкам медиков, он в тяжелом состоянии.

МАДА призывает заботиться об уязвимых категориях – обеспечить, чтобы пожилые люди, маленькие дети и люди с ограниченными возможностями находились в отапливаемом помещении и были защищены от холода. Рекомендуется проверять, обеспечены ли проживающие отдельно родственники и соседи из этих категорий продуктами питания и средствами для отопления помещений.

Израиль
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