В Эйлате найдено тело женщины: МАДА: смерть от переохлаждения

Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает об обнаружении в Эйлате, на улице Омер, тела женщины, которая, по всей видимости, умерла от переохлаждения ночью. Согласно опубликованной информации, умершей был 41 год.

МАДА призывает заботиться об уязвимых категориях – обеспечить, чтобы пожилые люди, маленькие дети и люди с ограниченными возможностями находились в отапливаемом помещении и были защищены от холода. Рекомендуется проверять, обеспечены ли проживающие отдельно родственники и соседи из этих категорий продуктами питания и средствами для отопления помещений.