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Израиль

В Эйлате найдено тело женщины: МАДА: смерть от переохлаждения

время публикации: 06 февраля 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 07:32
В Эйлате найдено тело женщины: МАДА: смерть от переохлаждения
Пресс-служба МАДА

Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает об обнаружении в Эйлате, на улице Омер, тела женщины, которая, по всей видимости, умерла от переохлаждения ночью. Согласно опубликованной информации, умершей был 41 год.

МАДА призывает заботиться об уязвимых категориях – обеспечить, чтобы пожилые люди, маленькие дети и люди с ограниченными возможностями находились в отапливаемом помещении и были защищены от холода. Рекомендуется проверять, обеспечены ли проживающие отдельно родственники и соседи из этих категорий продуктами питания и средствами для отопления помещений.

Израиль
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