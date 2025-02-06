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Израиль

Внимание, розыск: пропал 41-летний Евгений Беляев из Беэр-Шевы

Полиция
Розыск
время публикации: 06 февраля 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 11:34
Внимание, розыск: пропал 41-летний Евгений Беляев из Беэр-Шевы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 41-летнего Евгения Беляева из Беэр-Шевы. В последний раз его видели 4 февраля улице Рабби Акива в Беэр-Шеве. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: рост 1.70, худощавый, светловолосый, глаза зеленые. Описание одежды: джинсы и темная рубашка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6462744.

Израиль
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