Внимание, розыск: пропал 41-летний Евгений Беляев из Беэр-Шевы

Полиция Израиля просит помощи в розыске 41-летнего Евгения Беляева из Беэр-Шевы. В последний раз его видели 4 февраля улице Рабби Акива в Беэр-Шеве. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: рост 1.70, худощавый, светловолосый, глаза зеленые. Описание одежды: джинсы и темная рубашка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6462744.