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Израиль

Подано обвинение по делу об убийстве матери двух детей Елены Фарады в Кирьят-Экроне

Прокуратура
Убийства
время публикации: 06 февраля 2025 г., 11:17 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 11:26
Кирьят-Экрон, 16 января 2025 года
Пресс-служба МАДА

Прокуратура подала в окружной суд Лода обвинительное заключение против Амира Фальки (43) за убийство его жены Елены Фарады (25) в их квартире в Кирьят-Экроне.

Согласно обвинительному заключению, вечером 16 января 2025 года после возникшей между супругами ссоры обвиняемый взял кухонный нож (с лезвием длиной 23 см), перерезал горло жене, а затем нанес еще пять ножевых ранений в шею, грудь и живот. В это время двое их маленьких детей находились в своих комнатах.

После совершения убийства обвиняемый позвонил в полицию и сообщил: "Я ударил ножом свою жену".

Парамедики службы "Маген Давид Адом", вызванные на место происшествия, были вынуждены констатировать смерть женщины.

Израиль
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