Проведены испытания израильской ракеты "Габриэль-5". Видео
время публикации: 06 февраля 2025 г., 17:37 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 17:38
Командование военно-морских сил и ПВО ЦАХАЛа, министерство обороны и государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" объявили об успешном завершении огневых испытаний ракеты класса "море-море" "Габриэль-5".
В рамках испытаний был произведен пуск ракеты по судну, имитирующему корабль противника. Ракета точно поразила цель.
В ходе испытаний система успешно отработала процессы обнаружения и срабатывания, имитируя реальную ситуацию, отмечается в сообщении.