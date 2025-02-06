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Израиль

Проведены испытания израильской ракеты "Габриэль-5". Видео

Вооружения
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 февраля 2025 г., 17:37 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 17:38
Проведены испытания израильской ракеты "Габриэль-5". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командование военно-морских сил и ПВО ЦАХАЛа, министерство обороны и государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" объявили об успешном завершении огневых испытаний ракеты класса "море-море" "Габриэль-5".

В рамках испытаний был произведен пуск ракеты по судну, имитирующему корабль противника. Ракета точно поразила цель.

В ходе испытаний система успешно отработала процессы обнаружения и срабатывания, имитируя реальную ситуацию, отмечается в сообщении.

Израиль
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