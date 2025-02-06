x
06 февраля 2025
|
последняя новость: 17:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 февраля 2025
|
06 февраля 2025
|
последняя новость: 17:37
06 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Вооруженное столкновение в Негеве, один из раненых в тяжелом состоянии

Мада
Криминал в арабском секторе
Полиция
Негев
время публикации: 06 февраля 2025 г., 16:44 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 16:47
Вооруженное столкновение в Негеве, один из раненых в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В четверг, 6 февраля, в Араре (Негеве) в результате вооруженного столкновения были ранены пять человек. Один из пострадавших, мужчина 43 лет, в тяжелом состоянии, двое получили ранения средней тяжести, остальные ранены легко.

Раненые доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция проводит расследование.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 февраля 2025

Криминал в арабском секторе: в больнице умер от ран житель Лода
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 февраля 2025

В Лоде в криминальном происшествии тяжело ранен мужчина