Вооруженное столкновение в Негеве, один из раненых в тяжелом состоянии
время публикации: 06 февраля 2025 г., 16:44 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 16:47
В четверг, 6 февраля, в Араре (Негеве) в результате вооруженного столкновения были ранены пять человек. Один из пострадавших, мужчина 43 лет, в тяжелом состоянии, двое получили ранения средней тяжести, остальные ранены легко.
Раненые доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Полиция проводит расследование.