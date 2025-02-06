Вооруженное столкновение в Негеве, один из раненых в тяжелом состоянии

В четверг, 6 февраля, в Араре (Негеве) в результате вооруженного столкновения были ранены пять человек. Один из пострадавших, мужчина 43 лет, в тяжелом состоянии, двое получили ранения средней тяжести, остальные ранены легко.

Раненые доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция проводит расследование.