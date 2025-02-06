x
06 февраля 2025
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 февраля 2025
|
06 февраля 2025
|
последняя новость: 16:00
06 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бригада "Бислах" действует на северо-востоке Самарии. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 06 февраля 2025 г., 16:00 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 16:06
Бригада "Бислах" действует на северо-востоке Самарии. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы бригады "Бислах" продолжают действовать в Тамуне и Аль-Фараа, к югу от Тубаса, на северо-востоке Самарии. Только за сегодняшний день в этом районе были задержаны 25 подозреваемых в терроре, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В ходе операции сегодня была обнаружена лаборатория, в которой изготавливали взрывные устройства. Конфисковано много оружия и мин.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 февраля 2025

489-й день войны, 19-й день перемирия в Газе: операции в Иудее и Самарии, гибель бойцов в Газе