Бригада "Бислах" действует на северо-востоке Самарии. Видео

Силы бригады "Бислах" продолжают действовать в Тамуне и Аль-Фараа, к югу от Тубаса, на северо-востоке Самарии. Только за сегодняшний день в этом районе были задержаны 25 подозреваемых в терроре, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В ходе операции сегодня была обнаружена лаборатория, в которой изготавливали взрывные устройства. Конфисковано много оружия и мин.