"Навязчивые мысли о том, чтобы резать людей": Ольга Кравченко вновь дала показания в суде

Ольга Кравченко вновь дала показания в суде по делу о клевете: Кравченко, известная в рамках процесса об убийстве 13-летней Таир Рады в школе в Кацрине как А.К., подала в суд на создателей сериала-расследования "Тень правды" Ари Пинеса и Йотама Гендельмана. В иске она утверждает, что сериал представил ее в негативном свете и привел к созданию общественного мнения, что именно она убила Таир Раду.

Как сообщает Walla, во время перекрестного допроса Кравченко призналась, что действительно говорила своему бывшему сожителю Адиру Хабани "Хоть бы это я убила Таир Раду". Однако через несколько минут она попросила исправить ее слова и заявила, что не имела в виду Таир, а она имела в виду любое убийство, которое видела по телевизору – "хоть бы это была я".

Во время судебного заседания адвокат Шира Брик-Хаимовиц, представляющая создателей сериала, предоставила медицинские документы, свидетельствующие о психиатрическом состоянии Кравченко.

В частности, она процитировала психиатрическое заключение, написанное во время госпитализации Ольги Кравченко в больнице "Шаар-Менаше": там сказано, что "пациентка полагает, что в нее вселился бес, и ей безразлично, умрет человек, которому нанесены ножевые раны, или выживет", а также что "навязчивые мысли о том, чтобы резать людей, не оставляют ее".

В психиатрических освидетельствованиях также приводятся рассказы Ольги Краченко о том, что она описывала демона-волчицу, которая живет в ней и внушает ей мысли о том, что Ольга должна резать людей. Далее описывается, как Ольга Кравченко подробно рассказывала о том, как ей хочется резать людей, проведя рукой от ребер до паха.

Адвокат также представила за судебном заседании рисунок, сделанный Ольгой Кравченко: на нем нарисована изувеченная девушка рядом с другой фигурой, и эта фигура режет женщину, сидящую над ней. Кравченко подтвердила, что это ее рисунок, добавив, что она не знает, какого места достигает разрез.

Когда ее спросили, что она имела в виду под сказанными ею словами "мне нужна кожа светлая и девственная", Ольга Кравченко сказала, что не может это объяснить.

Адвокат создателей сериала сообщила, что близкая подруга Ольги, Анат, говорила о том, что Кравченко призналась ей в совершении убийства Таир Рады. Ольга объяснила это так: "У нас с ней была какая-то размолвка, и я не знаю, почему я ей это сказала".

Судебный процесс по иску о клевете, поданному Ольгой Кравченко, начался в апреле 2023 года. Илана Рада, присутствовавшая на суде, заявила, что будет добиваться проведения повторного расследования с тем, чтобы был найден настоящий убийца ее дочери. В июне 2023 года Илана Рада подала апелляцию на закрытие дела против Ольги Кравченко.

6 декабря 2006 года в школе "Нофей Голан" в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада. Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений было найдено в школьном туалете. В ее убийстве был обвинен Роман Задоров, работавший в школе. 30 марта 2023 года Задоров был оправдан в связи с "обоснованными сомнениями".

Документальный сериал "Тень правды", посвященный делу об убийстве Таир Рады, впервые был показан на 8-м канале кабельного телевидения весной 2006 года. В 4-й серии было показано свидетельство А. (Адира Хабани), бывшего друга Кравченко, который утверждал, что именно она и является убийцей девочки. По словам мужчины, в день гибели Рады Ольга позвонила ему на работу и сообщила, что "скоро здесь начнется большой балаган". В тот же день, по словам А., она показала ему одежду, парик и нож, пропитанные кровью.

После выхода этого фильма Кравченко, которую не называли в нем по фамилии, подала иск о клевете против своего бывшего сожителя. При этом прокуратура заявила, что все, о чем говорилось в фильме, было изучено полицией еще в 2012 году и отвергнуто, следствие пришло к выводу, что Кравченко не имеет отношения к убийству девочки.