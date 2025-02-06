На севере Газы погибли двое бойцов ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: на севере сектора Газы погиб старший сержант резерва Надав Коэн, 21 год, из Бейт-Ханана, боец ​​51-го батальона бригады "Голани".

В том же инциденте погиб старший сержант Нахман Рафаэль Бен-Ами, 20 лет, из Эйлата, боец ​​51-го батальона бригады "Голани".

Еще один военнослужащий был тяжело ранен, семеро получили травмы от легких до средней тяжести.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа было сказано, что двое бойцов погибли в бою на севере сектора Газы. Позже было уточнено: военнослужащие погибли в результате крушения крана в буферной зоне. Причиной обрушения могла стать штормовая погода.

Отметим, что ночью хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщал о гибели израильских военнослужащих в результате крушения крана. Правда при этом заявлялось, что инцидент произошел на юге сектора Газы. Редакция Newsru.co.il обращалась в пресс-службу ЦАХАЛа по поводу публикации ПИЦ.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 845 военнослужащих ЦАХАЛа.