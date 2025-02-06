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Израиль

Барак о плане Трампа по Газе: "Похоже на попытку встряхнуть арабских правителей"

Газа
Дональд Трамп
Эхуд Барак
время публикации: 06 февраля 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 09:04
Барак о плане Трампа по Газе: "Похоже на попытку встряхнуть арабских правителей"
Avshalom Sassoni/Flash90

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты возьмут под контроль Газу, и его идею переселить жителей Газы в другие страны.

"Я не любитель разговоров о фантазиях. Не думаю, что кто-то об этом (плане) задумывался. Это похоже на попытку встряхнуть арабских правителей, чтобы сказать им – вот что вас ждет, если вы не предложите практический способ вмешательства в то, что происходит в Газе", – приводит слова Барака радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

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