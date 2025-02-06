Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 5 февраля, температура понизится и будет ниже среднесезонной. От севера до Негева время от времени будут идти дожди, но к вечеру дожди ослабнут. Есть вероятность затоплений в низинах. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря. Снегопад на Хермоне и на других вершинах севера Голанских высот.

В Иерусалиме – 6-8 градусов, в Тель-Авиве – 12-14, в Хайфе – 9-12, в Эйлате – 13-19, в Беэр-Шеве – 9-13, в Мицпе-Рамоне – 6-9, на побережье Мертвого моря – 13-17, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-15, в Ариэле – 6-9, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-15, на Голанских высотах – 6-9.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 200-600 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 5 км/ч).

В пятницу возможны слабые дожди, температура немного повысится. В субботу будет прохладно и облачно. В воскресенье ожидаются дожди.