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Израиль

Вадим Шамаев, "русский стоматолог" из Крайот, задержан по подозрению в мошенничестве

Полиция
Медицина
время публикации: 06 февраля 2025 г., 02:00 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 02:07
Вадим Шамаев, "русский стоматолог" из Крайот, задержан по подозрению в мошенничестве
AP Photo/David J. Phillip

Мировой суд в Крайот продлил на шесть дней срок содержания под стражей 39-летнего Вадима Шамаева, который, как считает полиция выдавал себя за зубного врача, не имея соответствующего образования.

Днем ранее полиция провела обыск в стоматологической клинике на улице Давид а-Мелех в Кирьят-Моцкине, в которой работал задержанный. В ходе обыска были изъяты документы и медицинское оборудование.

Вадим Шамаев подозревается в мошенничестве и в управлении "пиратской" стоматологической клиникой.

По информации Walla News, расследование было начато около трех недель назад по жалобе, поданной министерством здравоохранения.

В суде Вадим Шамаев утверждал, что он по профессии является зубным техником и не нарушал закона. Представитель полиции майор Ран Мармельштейн, офицер следственного отдела, настаивал на том, что Шамаев, не имея медицинского образования, оказывал стоматологические услуги.

В своем решении о продлении срока задержания подозреваемого судья Бен-Цион Бергер отметил, что сам факт осуществления медицинской практики человеком без необходимой квалификации представляет угрозу для общества.

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