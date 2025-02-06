Вадим Шамаев, "русский стоматолог" из Крайот, задержан по подозрению в мошенничестве

Мировой суд в Крайот продлил на шесть дней срок содержания под стражей 39-летнего Вадима Шамаева, который, как считает полиция выдавал себя за зубного врача, не имея соответствующего образования.

Днем ранее полиция провела обыск в стоматологической клинике на улице Давид а-Мелех в Кирьят-Моцкине, в которой работал задержанный. В ходе обыска были изъяты документы и медицинское оборудование.

Вадим Шамаев подозревается в мошенничестве и в управлении "пиратской" стоматологической клиникой.

По информации Walla News, расследование было начато около трех недель назад по жалобе, поданной министерством здравоохранения.

В суде Вадим Шамаев утверждал, что он по профессии является зубным техником и не нарушал закона. Представитель полиции майор Ран Мармельштейн, офицер следственного отдела, настаивал на том, что Шамаев, не имея медицинского образования, оказывал стоматологические услуги.

В своем решении о продлении срока задержания подозреваемого судья Бен-Цион Бергер отметил, что сам факт осуществления медицинской практики человеком без необходимой квалификации представляет угрозу для общества.