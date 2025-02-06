План Трампа по Газе: большинство правых и левых считают, что это позитивно для Израиля. Итоги опроса

На сайте Newsru.co.il завершен опрос по теме "Ближневосточные инициативы Дональда Трампа". В опросе, который проводился в течение одних суток, 5-6 февраля, приняли участие 3475 респондентов, ответивших на 15 вопросов.

ИТОГИ ОПРОСА

Проведенный опрос показал, что подавляющее большинство наших читателей (84%) позитивно относятся к идее президента США Дональда Трампа о полном переселении жителей Газы. Только 7% отнеслись к этой идее негативно, 5% – нейтрально.

При этом когда был задан вопрос "Как вы оцениваете идею Трампа о полном переселении жителей Газы с точки зрения интересов Государства Израиль?", то 88% выбрали ответ "позитивно", 5% – "негативно", 3% – "нейтрально".

В то же время только 39% респондентов считают, что идея Трампа о полном переселении жителей Газы осуществима. 35% думают, что осуществить ее невозможно. Прочие затруднились с однозначным ответом.

Был задан вопрос: "Как вы полагаете, согласятся ли Иордания, Египет и другие страны принять сотни тысяч жителей Газы?" 17% выбрали ответ "согласятся", 23% ответили "не согласятся", самый частый ответ "кого-то Трампу удастся убедить, но не всех" – 55%.

46% участников опроса верят словам Трампа, что "США возьмут сектор Газы под свой контроль". 27% не верят. Прочие сомневаются.

Мы попросили читателей дать оценку того, сколько лет может занять превращение Газы в "Ривьеру Ближнего Востока" (слова Трампа). 32% заявили: "Это неосуществимо в принципе". 29% верят, что проект осуществим, считая при этом, что его реализация займет более 10 лет. 23% полагают, что добиться этого можно за 5-10 лет. 7% оптимистично заявляют, что это реализуемо за срок менее 5 лет.

Большинство, 51%, думают, что Трамп всерьез верит в осуществимость своего "плана по Газе". 31% выбрали ответ "Вряд ли, но он считает, что так сумеет продвинуть переговоры". 13% уверены, что Трамп в эту идею не верит, а сенсационное заявление сделал "ради пиара".

56% наших читателей полагают, что Трамп поддержит аннексию Израилем территорий в Иудее и Самарии (напомним, что президент США пообещал определиться с позицией по этому вопросу в течение ближайших недель). 18% думают, что со стороны Трампа по этому вопросу поддержки не будет.

Большинство участников опроса, 55%, считают, что Трамп выберет путь дипломатии и санкций при решении проблемы ядерного Ирана. 27% полагают, что он предпочтет военный сценарий, силами Израиля и США. 8% думают, что Трамп выберет военный путь, но Израилю придется действовать исключительно своими силами.

Мы попросили читателей дать прогноз: будут ли идеи Трампа по Ближнему Востоку продвигаться следующим президентом США. Мнения разделились. 46% в той или иной степени полагают, что следующий президент эти идеи продвигать не станет. 28% считают, что станет. Прочие затруднились с прогнозом.

36% респондентов считают, что Трамп уже заслужил Нобелевскую премию мира. 42% выбрали ответ: "Пока нет, но, думаю, заслужит". 13% однозначно заявляют, что Трамп "нобель мира" не заслужил и не заслужит.

Отношение к плану Трампа по Газе разных категорий читателей

Как отмечалось выше, 84% респондентов позитивно относятся к идее Трампа о полном переселении жителей Газы, 7% – негативно. Среди "левых", ожидаемо, распределение иное: 43% – позитивно, 34% – негативно. Среди "правых": 92% – позитивно, 2% – негативно. Отметим, что даже среди "левых" больше тех, кто воспринял эту инициативу позитивно. От пола, возраста, времени жизни в Израиле распределение голосов по этому вопросу зависело слабо.

При оценке идеи Трампа с точки зрения интересов Государства Израиль, 61% "левых" дали позитивную оценку, 24% – негативную. Среди "правых": 94% – позитивную, 2% – негативную.

При оценке осуществимости плана Трампа по Газе подавляющее большинство "левых", 73%, заявляли, что идея неосуществима, и только 15% говорили, что верят в возможность ее реализации. "Правые" были гораздо оптимистичней: 45% верят осуществимость плана, 28% не верят.

Любопытно распределение голосов и при ответе на вопрос "Заслужил ли Трамп Нобелевскую премию мира?" "Левые": 43% – нет, 33% – нет, но заслужит, 13% – да. "Правые": 7% – нет, 43% – нет, но заслужит, 42% – да.

"Левые" и "правые" участники опроса: распределение по полу, возрасту, времени жизни в стране

77% участников опроса скорее относят себя к правым, чем к левым. 9% – скорее к левым, чем к правым. Прочие с самоидентификацией по этому признаку затрудняются.

Среди женщин чуть больше "левых": соотношение – 72% скорее правые и 12% скорее левые.

Среди тех, кто младше 60 лет, тоже процент "левых" немного выше: соотношение – 69% скорее правые и 14% скорее левые.

Среди тех, кто живет в Израиле менее пяти лет, процент "левых" еще выше: соотношение – 54% скорее правые и 20% скорее левые. При этом, чем дольше средний респондент живет в Израиле, тем он "правее": среди репатриантов со "стажем" более 30 лет соотношение – 83% скорее правые и 7% скорее левые.