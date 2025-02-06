Завершено расследование взрыва ракеты "Хизбаллы" на учебной базе ЦАХАЛа

По результатам штабного расследования взрыва боеприпаса на учебной военной базе инженерных войск, в результате которого 15 января пострадали десять военнослужащих, принято решение о понижении в звании и увольнении из армии виновников происшествия.

Расследование возглавлял командующий сухопутными войсками генерал-майор Надав Лотан. В ходе расследования были выявлены серьезные недочеты, включая несоблюдение правил техники безопасности при работе с различными боеприпасами и невыполнение инструкций вышестоящих командиров и инструкций по технике безопасности.

По промежуточным результатам расследования 23 января генерал-майор Надав Лотан принял решение о немедленном временном отстранении всего командного состава базы на неделю до завершения всестороннего расследования и до оценки проблем безопасности. Он также распорядился ввести в действие выводы расследования на всех учебных базах сухопутных войск.

По результатам расследования и с одобрения начальника Генерального штаба ЦАХАЛа генерала-лейтенанта Герци А-Леви были приняты следующие дисциплинарные меры: командир школы боевых инженеров (в звании подполковника) в течение двух лет не будет получать повышение, ему сделано дисциплинарное взыскание. Командир учебной базы (в звании майора) в течение двух лет не будет повышен в звании, ему сделано дисциплинарное взыскание. Командир курса базовой подготовки (в звании майора) получил дисциплинарное взыскание, командир курса продвинутой подготовки (в звании майора) получил дисциплинарное взыскание.

Инициирована также процедура увольнения из армии прямых участников инцидента. Параллельно со штабным расследованием начато расследование военной полиции, по завершении которого материалы будут переданы военной прокуратуре.