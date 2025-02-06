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Израиль

Верховный суд: дело об убийстве подростка в 1986 году не имеет срока давности и будет рассмотрено

время публикации: 06 февраля 2025 г., 10:37 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 10:43
Верховный суд: дело об убийстве подростка в 1986 году не имеет срока давности и будет рассмотрено
Olivier Fitoussil/Flash90

Верховный суд Израиля принял апелляцию обвинения и постановил большинством голосов, что дело в отношении Биньямина Зеэви (сына убитого террористами министра Рехавама Зеэви), обвиняемого в убийстве 16-летнего Нисима Шитрита, совершенном в 1986 году, не имеет срока давности и будет продолжать слушаться в окружном суде Иерусалима.

Таким образом, Верховный суд отменил решение окружного суда Иерусалима, принятое в мае 2024 года, в соответствии с которым обвинительное заключение было отменено в связи с истечением исковой давности.

Напомним, в декабре 2021 года прокуратура представила в окружной суд Иерусалима обвинительные заключения против 76-летнего Баруха Шарвита и 69-летнего Биньямина Зеэви (одного из сыновей бывшего министра Рехавама Зеэви (Ганди), убитого террористами в 2001 году). Они обвинялись в причастности к убийству 16-летнего Нисима Шитрита в 1986 году.

В обвинении было сказано, что Барух Шарвит и Биньямин Зеэви являются соучастниками убийства Нисима Шитрита и действовали от имени группы "Стражи целомудрия" при общине "Шуву баним" раввина Элиэзера Берланда.

По данным следствия, Нисима Шитрита похитили за несколько месяцев до его смерти и избивали члены группы "Стражи целомудрия" за то, что он встречался с девушками, что противоречило религиозным нормам, принятым в общине "Шуву баним". Причем в обвинении сказано, что раввин Элиэзер Берланд лично был причастен к избиением юноши. После очередного избиения в январе 1986 года Нисим Шитрит умер. Убедившись, что он мертв, Барух Шарвит с сообщниками похоронил его в лесу.

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