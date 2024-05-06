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Обвинительное заключение в отношении сына Рехавама Зеэви по делу об убийстве отменено

время публикации: 06 мая 2024 г., 11:22 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 11:24

Окружной суд Иерусалима удовлетворил прошение адвокатов Биньямина Зеэви, сына убитого террористами министра Рехавама Зеэви, и отменил вынесенное против него в 2021 году обвинение о причастности к убийству 16-летнего подростка Нисима Шитрита, совершенному в 1986 году. Обвинительное заключение отменено в связи с истечением исковой давности.

Прокуратура выступает против этого решения: по мнению прокуратуры, следственные действия, которые полиция проводила в течение многих лет, привели к прерыванию течения срока исковой давности. Прокуратура намерена изучить решение суда, чтобы принять решение по поводу своих дальнейших действий.

Напомним, в декабре 2021 года прокуратура представила в окружной суд Иерусалима обвинительные заключения против 76-летнего Баруха Шарвита и 69-летнего Биньямина Зеэви (одного из сыновей бывшего министра Рехавама Зеэви (Ганди), убитого террористами в 2001 году). Они обвинялись в причастности к убийству 16-летнего Нисима Шитрита в 1986 году.

В обвинении было сказано, что Барух Шарвит и Биньямин Зеэви являются соучастниками убийства Нисима Шитрита и действовали от имени группы "Стражи целомудрия" при общине "Шуву баним" раввина Элиэзера Берланда.

По данным следствия, Нисима Шитрита похитили за несколько месяцев до его смерти и избивали члены группы "Стражи целомудрия" за то, что он встречался с девушками, что противоречило религиозным нормам, принятым в общине "Шуву баним". Причем в обвинении сказано, что раввин Элиэзер Берланд лично был причастен к избиением юноши. После очередного избиения в январе 1986 года Нисим Шитрит умер. Убедившись, что он мертв, Барух Шарвит с сообщниками похоронил его в лесу.

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