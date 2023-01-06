Военно-политический кабинет одобрил "ответ" на обращение ПА в Международный суд в Гааге

Военно-политический кабинет израильского правительства в его новом составе одобрил ряд мер, которые будут приняты в отношении палестинской администрации в ответ на ее обращение в Международный суд в Гааге.

Среди одобренных мер: перевод около 139 миллионов шекелей из фондов ПА для выплаты компенсаций пострадавшим в терактах и родственникам жертв террора;

немедленное вступление в силу решения о вычете из налогов, собранных для Палестинской автономии, платежей, которые ПА переводит террористам и их семьям, основанного на отчете служб безопасности за 2022 год;

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замораживание палестинского строительства в зоне С после попыток незаконного захвата территории властями ПА в нарушение международных соглашений; введение персональных санкций в отношении высокопоставленных чиновников ПА;

также будут приняты меры против организаций, действующих в Иудее и Самарии, которые способствуют террористической или другой враждебной деятельности (в том числе, политико-правовой) по отношению к Израилю.

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Напомним, в ноябре прошлого года палестинский представитель обратился в Четвертый комитет ООН (по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации) с предложением о рассмотрении Международным судом в Гааге "юридического значения продолжающейся израильской оккупации". То есть, Международный суд ООН в Гааге получил полномочия рассматривать юридические аспекты оккупации Израилем спорных территорий.

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В последний день 2022 года Генеральная ассамблея ООН проголосовала за резолюцию об обращении в Международный уголовный суд в Гааге за экспертным мнением по поводу "юридического значения продолжающейся израильской оккупации".