Названо имя полицейского, убитого террористами в Самарии

Полиция Израиля сообщает, что сегодня, 6 января, в результате теракта в Самарии был убит старшина полиции Эльад Яаков Винкельштейн, работавший в следственном отделе в Ариэле.

Утром 6 января на 55-й трассе в Самарии были обстреляны автобус и два автомобиля. В результате теракта были убиты три человека: две женщины в возрасте около 60 лет и мужчина в возрасте около 40 лет. Еще семь человек были ранены, в том числе 63-летний водитель автобуса, получивший тяжелые ранения, женщина в возрасте около 60 лет получила ранения средней степени тяжести, остальные ранены легко.

Теракт произошел на 55-й дороге, на участке в районе арабской деревни Аль-Фундук, между еврейскими поселками Карней-Шомрон и Кдумим в Самарии. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА), две женщины в возрасте около 60 лет получили критические ранения и вскоре скончались, они находились в автомобилях. Убит также мужчина, который ехал в другом легковом автомобиле.

По предварительным данным, бронированный пассажирский автобус проезжал через арабскую деревню, когда из белого автомобиля вышли террористы и открыли огонь по автобусу и автомобилям с израильскими номерами, находившимся рядом. Водитель автобуса был ранен: пули прошли через лобовое стекло.

Водитель автобуса, несмотря на полученные ранения, продолжил движение, чтобы вывезти людей из зоны обстрела, были вызваны службы спасения.

Раненые доставлены в больницы "Меир" в Кфар-Сабе и "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Военнослужащие разыскивают террористов. ЦАХАЛ блокировал окрестные арабские деревни.

По данным следствия, к нападению причастны трое террористов, двое из которых известны спецслужбам (они из района Кабатии и Дженина). Террористы успели выпустить десятки пуль и скрылись после того, как по ним открыл огонь один из израильтян, оказавшихся на месте происшествия.