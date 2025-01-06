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Израиль

Война в Газе в ночь на 6.01.2025: удары по целям в секторе, не менее семи убитых

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 06 января 2025 г., 07:02 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 07:10
Война в Газе в ночь на 6.01.2025: удары по целям в секторе, не менее семи убитых
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 6 января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью цели на севере, в центре и юге Газы. Поступали сообщения об убитых и раненых в секторе.

На севере сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому в районе Шейх Радуан в городе Газа, не менее четырех убитых; ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе рынке Аз-Зауия в городе Газа; ЦАХАЛ обстреливал цели на северо-западе города Газа.

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес удар по цели в Нусейрате, один убитый; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на севере Аль-Бурейджа и Нусейрата; артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели на севере Нусейрата.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Мусаба на севере Рафаха, двое убитых.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 6 января.

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