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Израиль

Внимание, розыск: пропал 51-летний Надав Амзалег из Рамат-Гана

Розыск
время публикации: 06 января 2025 г., 06:42 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 06:45
Внимание, розыск: пропал 51-летний Надав Амзалег из Рамат-Гана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи в розыске 51-летнего Надава Амзалега из Рамат-Гана. 20 декабря он вышел из своего дома на улице Тирца. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.80, карие глаза. Описание одежды: черная шерстяная куртка, голубые джинсы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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