Внимание, розыск: пропал 51-летний Надав Амзалег из Рамат-Гана

Полиция просит помощи в розыске 51-летнего Надава Амзалега из Рамат-Гана. 20 декабря он вышел из своего дома на улице Тирца. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.80, карие глаза. Описание одежды: черная шерстяная куртка, голубые джинсы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.