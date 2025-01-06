x
06 января 2025
|
последняя новость: 23:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 января 2025
|
06 января 2025
|
последняя новость: 23:19
06 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Разрешено к публикации: в секторе Газы погибли двое военнослужащих

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
время публикации: 06 января 2025 г., 23:06 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 23:13
Эйтан Исраэль Шикнази, 24 года
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: 6 января в бою на севере сектора Газы погиб капитан Эйтан Исраэль Шикнази, 24 года, из Эли, заместитель командира роты 932-го батальона бригады "Нахаль".

В том же бою погиб еще один военнослужащий, его имя не публикуется, так как не все близкие уведомлены о трагедии.

Еще двое бойцов этого батальона были тяжело ранены.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 826 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 января 2025

458-й день войны: операции ЦАХАЛа в Газе, в Иудее и Самарии. Хронология