Министр Шломо Караи назвал абсурдным решение БАГАЦа и отказался его выполнять

В понедельник, 6 января, Высший суд справедливости вынес временное постановление, продлевающее полномочия двух членов совета Телерадиовещательной корпорации КАН ("Таагид а-Шидур") до вынесения постоянного решения по петиции некоммерческой организации "Ацлаха" или до назначения новых членов совета.

Полномочия пятерых членов совета "Таагид а-Шидур" телерадиокомпании завершились в ноябре прошлого года, что сделало невозможной работу этого органа из-за отсутствия кворума. Министр связи Шломо Караи отказался продлить срок полномочий членов совета, после чего активисты организации "Ацлаха" обратились в суд.

Министр связи Шломо Караи заявил, что этим решением суд превысил свои полномочия и нарушил закон о разделении ветвей власти. Он дал понять, что не намерен выполнять "абсурдное и бессмысленное" постановление. По его словам, совете "Таагид а-Шидур" осталось всего пять членов, и согласно букве закона он не существует. "Следовательно, у меня нет полномочий назначать исполняющего обязанности председателя совета, и я не буду этого делать", – заявил Караи.

Бени Ганц, лидер фракции "Махане Мамлахти", в своем Х-блоге написал, что "неподчинение министра решению суда является "черной чертой" израильской демократии. "Если министр Караи нарушит закон и не выполнит постановление БАГАЦа, это будет катастрофой для общественного строя в Израиле", – написал Ганц, призвав премьер-министра отправить в отставку министра, отказавшегося подчиняться БАГАЦ.