x
12 ноября 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 ноября 2024
|
12 ноября 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Журналисты двух израильских телеканалов подверглись нападению в Кирьят-Ата

время публикации: 12 ноября 2024 г., 01:18 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 01:18
Журналисты двух израильских телеканалов подверглись нападению в Кирьят-Ата
AP Photo/Frank Augstein

Съемочные группы двух телеканалов, "Кешет-12" и "Решет-13", освещавшие последствия ракетного обстрела в Кирьят-Ате, подверглись оскорблениям и физическому нападению.

Группа местных жителей окружила журналистов, когда они брали интервью у пожилого мужчины, рядом с домом которого упала ракета. Среди прочего из толпы кричали: "Левые, мы не будем вам давать интервью! Не давайте интервью этому отребью!". Журналистов толкали, пытались выбить из рук микрофоны и камеры.

Объединение журналистов Израиля после этого инцидента выпустило заявление, в котором решительно осудило нападение на коллег на севере Израиля, а также пообещало обратиться в полицию.

Министр связи Шломо Кари осудил участников нападения на журналистов и заявил: "Обязанность граждан – позволить журналистам выполнять свою работу, вне зависимости от того, какую сторону они представляют, а задача сил безопасности – обеспечить их безопасность во время работы. В Израиле не нападают на журналистов. В Израиле нет места насилию".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 10 ноября 2024

Der Tagesspiegel: в Берлине было совершено нападение на футболистов еврейской юношеской команды
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 ноября 2024

Израильтян, пострадавших в результате нападений в Амстердаме, признают жертвами теракта
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 ноября 2024

В Амстердаме совершены нападения на израильских туристов