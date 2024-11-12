Журналисты двух израильских телеканалов подверглись нападению в Кирьят-Ата

Съемочные группы двух телеканалов, "Кешет-12" и "Решет-13", освещавшие последствия ракетного обстрела в Кирьят-Ате, подверглись оскорблениям и физическому нападению.

Группа местных жителей окружила журналистов, когда они брали интервью у пожилого мужчины, рядом с домом которого упала ракета. Среди прочего из толпы кричали: "Левые, мы не будем вам давать интервью! Не давайте интервью этому отребью!". Журналистов толкали, пытались выбить из рук микрофоны и камеры.

Объединение журналистов Израиля после этого инцидента выпустило заявление, в котором решительно осудило нападение на коллег на севере Израиля, а также пообещало обратиться в полицию.

Министр связи Шломо Кари осудил участников нападения на журналистов и заявил: "Обязанность граждан – позволить журналистам выполнять свою работу, вне зависимости от того, какую сторону они представляют, а задача сил безопасности – обеспечить их безопасность во время работы. В Израиле не нападают на журналистов. В Израиле нет места насилию".