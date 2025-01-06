Регев распорядилась выделить 95 млн шекелей на объездную дорогу вокруг деревни Аль-Фундук

После теракта в Самарии, жертвами которого стали 73-летняя Рахель Коэн, 70-летняя Ализа Райз и 35-летний старшина полиции Эльад Яаков Винкельштейн, министр транспорта Мири Регев сообщила, что подчиненное ей ведомство выделит еще 95 миллионов шекелей на строительство дороги в объезд деревни Аль-Фундук.

Общая стоимость проекта оценивается примерно в 200 миллионов шекелей. В министерстве транспорта подчеркивают, что планы по изменению маршрута дороги и строительству объездного шоссе были разработаны и утверждены еще в прошлом году, без связи с терактом.

Напомним, в понедельник утром палестинские террористы обстреляли в деревне Фундук израильский бронированный автобус и несколько автомобилей. В результате этого теракта погибли три человека, семеро, включая водителя автобуса, получили ранения. Террористы скрылись.