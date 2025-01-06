Лапид: "ХАМАС виновен – ответственность на правительстве Израиля"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид в понедельник, 6 января, на заседании фракции выразил соболезнования семьям трех погибших в сегодняшнем теракте возле Кдумим.

Далее Лапид заявил: "Вчера солдат ЦАХАЛа, находящийся в отпуске, был вынужден срочно бежать из Бразилии, после того как против него было возбуждено расследование из-за его действий в Газе во время войны 7 октября. Он не первый: ранее подобные инциденты происходили в Таиланде, Норвегии и других странах. Несколько часов спустя Австралийская федерация хоккея объявила об отмене турнира, чтобы не приглашать в Австралию сборную Израиля. Это произошло после жестокого погрома в Амстердаме, где были атакованы болельщики "Маккаби Тель-Авив", после того как Словения начала процесс бойкотирования Израиля на "Евровидении", после того как 97% жителей Марокко поддержали резню 7 октября. После того как Испания в одностороннем порядке объявила о признании Палестинского государства. Все это случилось за один год, и я мог бы продолжать приводить примеры. Речь идет об антисемитизме. О полном непонимании нашей борьбы с беспощадными террористическими организациями. Это – "полезные идиоты", которыми манипулируют с помощью денег, полученных от продажи нефти и наркотиков радикальными исламистами. Единственное, в чем левые радикалы согласны с крайне правыми, – это их ненависть к евреям. Но это еще не всё. Это также самый страшный, абсолютный и, главное, самый ненужный провал израильской внешней политики за всю историю государства. Этот провал можно было предотвратить. Возможно, не полностью, но правильное управление могло бы предотвратить тот катастрофический крах, который мы видим сегодня".

"Правительство должно было создать государственную комиссию по расследованию. Это предотвратило бы выдачу ордеров в Гааге – как на арест Нетаниягу и Галанта, так и на арест и открытие дел против израильских офицеров и солдат, которые сражаются, защищая нас.

Необходимо было организовать и вести централизованную, хорошо финансируемую национальную информационную кампанию с простыми и четкими посылами, способную снова и снова показывать миру, что с нами сделали 7 октября, от кого и от чего мы защищаемся. Миру нужно каждый день напоминать о детях семьи Бибас и о Шири Альбаг. Но этого не происходит. Правительство должно было иметь четкие правила, определяющие, что можно говорить, а что нет. Устанавливающие, что министры должны учитывать – по указанию сверху – международное значение каждого своего высказывания, а также юридические и общественные последствия для ЦАХАЛа и его бойцов. Не предлагать в радиоэфире сбросить атомную бомбу на Газу и не говорить в телеинтервью о лишении детей пищи", – сказал Лапид.

Лидер оппозиции заявил: "Нам нужно было министерство иностранных дел, которым руководят профессионалы, которое не меняет трех министров за два года, которое не закрывает посольства, а открывает их, которое умеет отправлять опытных и вызывающих доверие представителей в любую телепрограмму по всему миру. Но ничего из этого не произошло. Это правительство ничем не умеет управлять. Так же как оно не умеет управлять экономикой и возвращать наших заложников домой, оно разрушает до основания нашу международную репутацию. А их ответ на любую катастрофу – это ждать, пока Трамп придет и спасет нас. Дональд Трамп – очень любит Израиля, но он не будет управлять нашими международными отношениями за нас и не будет заниматься израильским пиаром. У нас великолепная армия, у нас сильный народ. Но у нас нет функционирующего правительства".

Отвечая на вопросы журналистов, Яир Лапид заявил, что поддержит полное завершение войны в том случае, если будет заключена сделка с ХАМАСом: "Мы дважды выиграем – вернем заложников и завершим войну, которая должна была завершиться давно". Лапид также вновь возложил ответственность на правительство за то, что сделки до сих пор нет. "Никто не спорит с тем, что ХАМАС виновен, как сказал Блинкен, однако ответственность на правительстве (Израиля), которое до сих пор не вернуло похищенных. ХАМАС виновен – ответственность на правительстве", – подчеркнул Лапид.