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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 6.1.2025: операции в Шхеме и около Дженина

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 06 января 2025 г., 07:10 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 07:14
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 6.1.2025: операции в Шхеме и около Дженина
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 6 января действовали в Шхеме (в Старом городе и в лагере Балата) и около Шхема (в Урифе), около Дженина (в Румане, Ямуне, Силат аль-Харитии), в Калькилии и около Рамаллы (в Бирзейте, Аль-Мазраа аль-Гарбии).

Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 6 января.

Израиль
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