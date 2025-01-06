Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 6.1.2025: операции в Шхеме и около Дженина

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 6 января действовали в Шхеме (в Старом городе и в лагере Балата) и около Шхема (в Урифе), около Дженина (в Румане, Ямуне, Силат аль-Харитии), в Калькилии и около Рамаллы (в Бирзейте, Аль-Мазраа аль-Гарбии).

Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 6 января.