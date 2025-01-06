Портрет читателя Newsru.co.il в 2025 году. Итоги опроса

На сайте Newsru.co.il завершен опрос, целью которого было составление портрета нашей читательской аудитории в 2025 году. В опросе, который проводился 5-6 января, приняли участие 2607 респондентов, ответивших на 36 вопросов.

ИТОГИ ОПРОСА

Полученные результаты позволяют составить следующий усредненный портрет читателя Newsru.co.il:

– 65% – мужчины, 35% – женщины;

– возраст: 7% – до 40 лет, 36% – 40-59 лет, 57% – 60 лет и старше;

– большинство (68%) женаты/замужем и имеют детей;

– абсолютное большинство (87%) – светские;

– подавляющее большинство (79%) имеют высшее образование;

– 85-87% живут в Израиле (5% раньше жили в Израиле, 2% планируют переехать в Израиль);

– среднее время жизни в Израиле – 25 лет;

– 81% владеют ивритом (57% свободно читают на иврите), 58% владеют английским; 26% – украинским

– 61% работают, пенсионеры составляют 36% аудитории (неработающие пенсионеры – 20%);

– основные сферы деятельности: хайтек (18%), промышленное производство (10%), здравоохранение (8%), собственный бизнес (6%), образование (4%), строительство (3%), наука (3%), финансы (3%)

– безработных непенсионного возраста 1%,

– средний ежемесячный доход (брутто) – 10,4 тыс. шекелей (больше на 800 шекелей, чем в 2022 году); при этом средний ежемесячный доход у женщин – 8,6 тыс. шекелей, у мужчин – 11,3 тыс. шекелей; самый высокий средний доход у работающих в хайтеке – 15,3 тыс. шекелей. (По данным "Битуах Леуми" на лето 2024 года, медианная зарплата в Израиле составляла 9150 шекелей брутто. При этом средняя зарплата по стране на октябрь 2024-го составляла 13,3 тыс. шекелей. Минимальная зарплата в настоящее время – 5880 шекелей.)

25% участников опроса сообщили, что их ребенок/дети были призваны в армию в период войны "Железные мечи".

Основная аудитория сайта – израильская (85-87%). Читатели из других стран: США – 3%, Россия – 3%, Канада – 2%, Германия – 2%, Украина – 2%.

По городам в Израиле аудитория делится так: Хайфа – 9%, Иерусалим – 5%, Ришон ле-Цион – 5%, Петах-Тиква – 5%, Беэр-Шева – 5%, Бат-Ям – 4%, Нетания – 4%, Ашдод – 4%, Тель-Авив – 4%, Реховот – 4%, Ашкелон – 3%, Холон – 2%, Кармиэль – 2%, Рамат-Ган – 2%, Хадера – 2%,

Кфар-Саба – 2%. Более 5% живут в небольших населенных пунктах.

NEWSRU.CO.IL

Большинство наших читателей (58%) заходят на сайт Newsru.co.il не только ежедневно, но и несколько раз в день. 28% читают наш сайт один раз в день, но ежедневно. При этом 38% просматривают более 5 статей за один раз.

90% читают новости Newsru.co.il из дома, 37% – на работе, 23% – в дороге.

70% заходят на сайт утром, 52% – днем, 65% – вечером, 13% – ночью.

Наши читатели не оставляют без внимания ни один из разделов сайта, 71% участников опроса читают "Все новости". Основное внимание уделяется разделам: "Израиль" (51%), "Ближний Восток" (39%), "Мир" (28%), "Экономика" (26%), "Наука и хайтек" (20%), Здоровье (15%). Читателей интересуют, прежде всего, политические, экономические, научные, технические и медицинские новости.

Был задан вопрос: "Испытываете ли вы "усталость" от новостей о войне?" Менее 3% ответили: "Да, и не слежу за такими новостями". Самый частый ответ, 58%: "Да, но все равно слежу за такими новостями". 36% ответили: "Нет, я продолжаю регулярно следить за новостями о войне".

Вопрос: "Читаете ли вы интервью, репортажи, обзоры и другие "лонгриды" на сайте Newsru.co.il?" Ответы: регулярно – 23%, время от времени – 39%, изредка – 18%, почти не читаю – 11%, не читаю совсем – 6%.

С мобильного телефона новости Newsru.co.il регулярно читают 58% участников опроса (на 9% больше, чем в 2022 году), еще 20% читают наши материалы с мобильного телефона изредка.

13% респондентов используют новое приложение Newsru.co.il под Android, 9% используют старое приложение Newsru.co.il под Android, 5% используют приложение Newsru.co.il под iOS.

49% читателей характеризуют наш сайт как политически нейтральный, 10% считают его "правым", 9% – "левым".

54% дают Newsru.co.il оценку "хорошо" (4), 20% – "отлично" (5), 19% – "удовлетворительно" (3). Оценки "плохо" (2) или "отвратительно" (1) нашему сайту дали около 3% респондентов. Средняя оценка – выше 4 баллов.

В 2024 году был изменен дизайн сайта Newsru.co.il. Мы попросили читателей оценить эти изменения. 17% сочли, что дизайн улучшился. 6% считают, что дизайн стал хуже. 54% заявили, что не заметили изменений. Средняя оценка – немного ниже 4 баллов ("хорошо").

Средняя оценка мобильных приложений Newsru.co.il – около 4 баллов ("хорошо").

26% читателей считают, что за последний несколько лет сайт Newsru.co.il стал лучше, 9% считают, что наш сайт стал хуже. Прочие участники опроса затруднились с оценкой такого рода.

94% наших читателей просматривают новости и на других сайтах.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

По ссылкам на официальной странице Newsru.co.il в Facebook нас читают 8% опрошенных (на 5% меньше, чем в 2022 году), по ссылкам на официальной странице Newsru.co.il Telegram – 19% (на 10% больше, чем в 2022 году), по ссылкам в своей ленте на Facebook – 7%, по ссылкам в своей ленте Telegram – 8%. Остальные соцсети значительно менее популярны среди наших читателей.

59% заявили: "Я не слежу за новостями Newsru.co.il по ссылкам в социальных сетях".

УЧАСТИЕ В ОПРОСАХ

Две трети респондентов всегда или зачастую участвуют в других опросах Newsru.co.il. Около трети участвовали в недавнем опросе "Герои, антигерои и события 2024 года, по версии Newsru.co.il".