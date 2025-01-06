Май Голан прокомментировала расследование о фиктивных назначениях в ее канцелярии

Министр социального равенства и продвижения статуса женщины Май Голан ("Ликуд") впервые прокомментировала журналистское расследование 12 канала ИТВ о фиктивных назначениях в ее канцелярии: по данным расследования, несколько человек, связанные с министром деловыми или дружескими отношениями, оформлены в ее канцелярии на различные должности и получают зарплату от государства, хотя на самом деле они не появляются в канцелярии и не выполняют какую-либо работу на министерство.

В репортаже также рассказывалось, что Май Голан эксплуатирует своих реальных сотрудников, заставляет выполнять для нее и ее близких различные поручения, никак не связанные с их должностными обязанностями – такие как получение посылок или покупка еды навынос.

Кроме того, министра уличают в том, что ее рабочее расписание ничем не занято, и сама она появляется на работе весьма редко, а также в нецелевых расходованиях средств и в крайне спорной с точки зрения законодательства деятельности созданной Май Голан НКО "Еврейский город". Более того, Голан, которая создала себе имя на борьбе с нелегалами в Тель-Авиве, сейчас сдает свою квартиру в Южном Тель-Авиве иностранным рабочим.

После публикации этого расследования представители отдела по расследованию мошенничества ЛАХАВ-433 намерены обратиться к юридической советнице правительства Гали Баарав-Миаре с просьбой распорядиться о начале уголовного расследования по изложенным в репортаже данным, сообщает 12 канал ИТВ.

Май Голан впервые прокомментировала расследование 12 канала примерно через сутки после его выхода в эфир, сообщает Анна Барски в "Маариве". Министр Май Голан отрицает все изложенные в репортаже данные, она назвала 12 канал "фейковым", обвинила журналистов в том, что они "копаются в мусоре", оскорбила их и поинтересовалась, куда пропали эксклюзивные каналы о том, как она насилует боевика "Нухбы".

Голан также утверждает, что ее сотрудники, которых цитируют журналисты, на нее обижены, поскольку они якобы были пойманы на совершении различных провинностей и наказаны за них. Она заявила, что приведенные в репортаже записи разговоров "сделаны искусственным интеллектом", и ее голос на ее собственный голос не похож.

Май Голан обвинила СМИ в преследованиях, и выразила убежденность, что она стала объектом этого преследования из-за того, что она "правая и гордая восточная женщина, которая посмела стать министром в правительстве Израиля".