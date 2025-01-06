В Сдероте во время обстрела была травмирована женщина
время публикации: 06 января 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 12:02
В больницу "Барзилай" в Ашкелоне доставлена 68-летняя жительница Сдерота, которая получила легкие травмы по пути в убежище во время тревоги "Цева адом".
Как сообщалось ранее, в 11:11 сработала тревога в Сдероте, Ибиме, Нир-Аме. По сообщению Армии обороны Израиля, террористы ХАМАСа обстреляли Израиль из Бейт-Хануна, выпустив три ракеты.
Было зафиксировано попадание ракеты в дом в Сдероте.
ЦАХАЛ заявляет: из северной части сектора Газы террористами были выпущены три ракеты – одна была перехвачена, вторая упала в Сдероте, третья – на открытой местности.