В Сдероте во время обстрела была травмирована женщина

В больницу "Барзилай" в Ашкелоне доставлена 68-летняя жительница Сдерота, которая получила легкие травмы по пути в убежище во время тревоги "Цева адом".

Как сообщалось ранее, в 11:11 сработала тревога в Сдероте, Ибиме, Нир-Аме. По сообщению Армии обороны Израиля, террористы ХАМАСа обстреляли Израиль из Бейт-Хануна, выпустив три ракеты.

Было зафиксировано попадание ракеты в дом в Сдероте.

ЦАХАЛ заявляет: из северной части сектора Газы террористами были выпущены три ракеты – одна была перехвачена, вторая упала в Сдероте, третья – на открытой местности.