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Израиль

В Сдероте во время обстрела была травмирована женщина

Цева адом
Газа
Мада
время публикации: 06 января 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 12:02
В Сдероте во время обстрела была травмирована женщина
Anna Kaplan /FLASH90

В больницу "Барзилай" в Ашкелоне доставлена 68-летняя жительница Сдерота, которая получила легкие травмы по пути в убежище во время тревоги "Цева адом".

Как сообщалось ранее, в 11:11 сработала тревога в Сдероте, Ибиме, Нир-Аме. По сообщению Армии обороны Израиля, террористы ХАМАСа обстреляли Израиль из Бейт-Хануна, выпустив три ракеты.

Было зафиксировано попадание ракеты в дом в Сдероте.

ЦАХАЛ заявляет: из северной части сектора Газы террористами были выпущены три ракеты – одна была перехвачена, вторая упала в Сдероте, третья – на открытой местности.

Израиль
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