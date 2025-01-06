Госпрокуратура требует отклонить иск террориста о врачебной халатности

Государственная прокуратура подала в суд просьбу об отклонении гражданского иска, поданного террористом против государства и Службы тюрем: террорист, которого ранили при попытке совершения теракта против военнослужащих ЦАХАЛа, обвиняет израильские власти во врачебной халатности и требует компенсировать причиненный его здоровью ущерб.

В своем ответе представители прокуратуры указывают: государство не несет ответственности за ущерб, причиненный активисту террористической организации, который после освобождения из мест заключения продолжил заниматься террористической деятельностью.

В данном случае, истец, житель деревни Дура в районе Хеврона, прибыл 10 октября 2015 года в район поселка Негоот в Самарии с самодельным ружьем и ножом, чтобы совершить теракт против военнослужащих ЦАХАЛа. Когда солдаты заметили его, они открыли по нему огонь, и террорист был ранен. Он получил медицинскую помощь, в том числе в больнице Службы тюрем и в гражданской больнице "Асаф а-Рофэ". Военным судом он был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за теракт.

Во время пребывания в тюрьме истец получал "зарплату" от палестинской администрации как заключенный террорист, а после освобождения он вернулся к террористической деятельности, публиковал подстрекающие к террору материалы, восхвалял ХАМАС и других террористов и выражал восхищение резней 7 октября.

Таким образом, указывают представители прокуратуры, исковое заявление бывшего заключенного не соответствует условиям, изложенным в законе о возмещении ущерба, и поэтому оно должно быть отклонено.