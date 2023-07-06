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    В Израиле

    Суд оправдал бойца МАГАВа, застрелившего Ияда аль-Халаку

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    Мать Ияда аль-Халака в окружном суде в Иерусалиме, 6 июля 2023 года
    Yonatan Sindel/Flash90     Суд оправдал бойца МАГАВа, застрелившего Ияда аль-Халаку
    Flash90. Фото: Й. Зиндель

    Судья окружного суда в Иерусалиме вынесла оправдательный приговор 21-летнему бойцу пограничной полиции, который весной 2020 года застрелил в Иерусалиме 32-летнего аутиста Ияда аль-Халаку.

    Боец МАГАВ обвинялся в причинении смерти по легкомыслию.

    Командующий пограничной службой Амир Коэн выразил удовлетворение решением суда и заявил, что приветствует возвращение на службу бойца, находившегося под следствием.

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    Согласно обвинительному заключению, обвиняемый и его командир, преследовавшие аль-Халаку, забежали за ним в помещение для сбора мусора и ранили аль-Халаку в живот. После чего обвиняемый добил еще одним выстрелом в верхнюю часть тела уже лежащего на спине раненого. В обвинительном заключении подчеркивается, что у лежащего на земле мужчины ничего не было в руках и он ничем не угрожал бойцам.

    32-летний аутист Ияд аль-Халак был застрелен 30 мая 2020 года сотрудником пограничной полиции возле Львиных ворот Старого города Иерусалима. По версии полиции, оперативники заподозрили, что мужчина вооружен и потребовали от него остановиться. Однако Ияд аль-Халака проигнорировал это требование и попытался скрыться. Полиция стала преследовать его; в ходе погони подозреваемый был застрелен. Вскоре полиция установила, что убитый не был вооружен. Было начато расследование.

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    Газета "Гаарец" сообщала, что в ходе допроса в МАХАШ, командир патруля пограничников, преследовавших Ияда Аль-Халака, утверждал, что не чувствовал себя в опасности и не было оснований стрелять в Аль-Халака. По утверждению командира патруля, он потребовал от своего напарника не стрелять, однако тот произвел два выстрела, которые привели к гибели палестинского араба.

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    Согласно публикациям в "Гаарец", Ияд аль-Халак был "тяжелым" аутистом. По словам его родителей, он вел себя как маленький ребенок и обычно проводил время в своей комнате, где любил смотреть детские мультфильмы. Он очень боялся крови и поэтому отказывался бриться, каждая царапина пугала его. Ияд очень боялся вооруженных людей, и потребовалось длительное обучение с инструктором, чтобы он мог самостоятельно доходить от своего дома в районе Вади Джоз до учебного центра "Эльвин" в Старом городе Иерусалима, где проходили занятия с людьми с особыми потребностями.

    Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что утром 30 мая Ияд аль-Халак шел с сопровождающей его женщиной. Это не так. Он проходил немногим более километра от дома до учебного центра самостоятельно. Просто на месте происшествия оказалась 47-летняя Уарда Абу Хадид, специалист по работе с аутистами в центре "Эльвин", которая работала с Иядом в этом учебном заведении.

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    "Гаарец" приводит следующие данные: около 6 утра в субботу, 30 мая, Ияд аль-Халак вышел из своего дома в районе Вади Джоз с мусорным мешком, который выбросил в бак неподалеку от дома. Как обычно, он направился в Старый город, в учебный центр "Эльвин", где занятия начинались в 7:30 и куда он любил приходить до открытия. С собой у него были: защитная маска, резиновые перчатки, мобильный телефон, кошелек и свидетельство об инвалидности. Немного ранее 6 утра из своего дома в районе Джабль аль-Мукабр выехала Уарда Абу Хадид. Примерно в 6:10 она прошла мимо сотрудников пограничной полиции, стоявших на посту рядом со Львиными воротами, и вошла в Старый город, когда услышала позади крики "террорист, террорист" и три выстрела. Эта женщина спряталась в помещении, где стоят мусорные баки. Вскоре в то же помещение забежал раненый Ияд и упал. В этот момент там же находился еще один человек – уборщик.

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    Из показаний Абу Хадид, записанных и предоставленных редакции правозащитной организацией "Бецелем", следует, что раненый лежал в этом помещении "три-пять минут", и всё это время Уарда кричала на арабском и иврите, что он инвалид, и защищала его от полицейских. При этом утверждается, что полицейские кричали "Где пистолет?", а потом один из них выстрелил и убил Ияда. (Из более ранних публикаций известно, что в теле убитого нашли две пули.)

    Далее в публикации "Гаарец" рассказывается, что полицейские обыскали Уарду Абу Хадид, проверяя нет ли у нее оружия, после чего доставили ее на допрос на территорию "Русского подворья", разрешив женщине позвонить на работу в учебный центр "Эльвин". Допрос длился около трех часов, после чего ее доставили в больницу для оказания помощи в связи с нервным шоком.

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    Ияд аль-Халак был единственным сыном своих родителей – 64-летнего Хайри и 58-летней Раны. В семье также есть две дочери. Несмотря на 100-процентную инвалидность, Ияд надеялся получить работу помощника повара, обучался этой специальности, а также помогал на кухне в учебном центре Эльвин. Ему "не нравились перемены", изо дня в день он старался делать одно и то же. Ияд рассчитывал начать работать на кухне одного из заведений общепита в Старом городе этой весной, но из-за карантина это откладывалось. По словам матери Ияда, несмотря на многолетнюю терапию и обучение, он продолжал бояться полицейских и не раз бросался убегать или прятался, когда видел людей в форме.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Июня 2021
    Предъявлены обвинения бойцу МАГАВ, застрелившему Ияда аль-Халаку
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Апреля 2021
    Боец МАГАВ, застреливший Ияда аль-Халака, подал в БАГАЦ
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 Октября 2020
    Пограничнику, застрелившему Ияда аль-Халака, будет предъявлено обвинение
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 27 Августа 2020
    МАХАШ восстановил картину инцидента, в ходе которого был застрелен Ияд аль-Халака
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