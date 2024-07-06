Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 6 июля: активизация боевых действий на севере сектора

В ночь на 6 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, боевые действия в северной части сектора вновь активизировались.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в городе Газа; ЦАХАЛ нанес удар по зданию в Зайтуне, на юго-востоке города Газа, не менее двух убитых; ЦАХАЛ обстреливал цели в Шуджаийе, на востоке города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Зайтуне, на юго-востоке города Газа; сообщалось о боевых действиях в Шуджаийе, к востоку от города Газа, поступали сведения о том, что военные применяют ударные мультикоптеры.

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес удар по зданию в районе Уади ас-Салька, по меньшей мере двое убитых; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Нусейрате, поступали сведения о перестрелке в этом районе.

На юге сектора: сообщалось о боевых действиях в восточной части Хан-Юниса; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели к востоку от Аль-Фухари, восточней Хан-Юниса

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 6 июля.