Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 6 июля: операции в районах Шхема, Дженина, Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 6 июля действовали в Шхеме (в Рафидии) и около Шхема (в Тале), в районах Дженина (в Румане, Дир Абу Дайфе), Тубаса (в Айн аль-Байде), Рамаллы (в Кибии, Синджиле, Байт Ур ат-Тахте), Калькилии (около Сира и Джайуса), Хеврона (в Ад-Дахарии), Бейт-Лехема (в Байт-Фаджаре), а также в Акабат Джабре (на юге Иерихона).

Происходили столкновения. Поступали сообщения об убитых и раненых с палестинской стороны. В Байт Ур ат-Тахте (около Рамаллы) произошли столкновения между местными боевиками и израильскими военными; с палестинской стороны один убитый и трое раненых; по словам свидетелей, военные обстреляли автомобиль, в котором находились "молодые люди".

Террористический "Батальон Туль-Карем", действующий в составе "Бригад Аль-Кудса" ("Исламский джихад"), объявил, что в больнице умер один из боевиков, получивших тяжелое ранение около недели назад в ходе столкновений с ЦАХАЛом в Нур аш-Шамсе.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 6 июля.

Пограничная полиция действовала в лагере Шуафат, на севере Иерусалима.