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Израиль

Убийство в Тамре: Самих аль-Джалили был забит до смерти в мечети

время публикации: 06 июля 2024 г., 12:12 | последнее обновление: 06 июля 2024 г., 12:21
Убийство в Тамре: Самих аль-Джалили был забит до смерти в мечети
Fadi Amun/Flash90

Житель Лода Самих аль-Джалили приехал в Тамру несколько дней назад. В субботу, 6 июля, он был забит до смерти металлическими палками в местной мечети. Полиция ведет расследование обстоятельств этого преступления.

Жители Тамры в ужасе: если человек не может чувствовать себя в безопасности в мечети, значит, речь идет об окончательной деградации общества, сообщает Ynet.

Подозреваемые в совершении этого преступления еще не установлены. Отмечается, что уровень насилия в арабском обществе стремительно растет: в 2023 году жертвами убийств стали 114 человек, а по состоянию на 6 июля, когда прошло чуть больше полугода 2024 года, произошло уже 119 убийств.

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