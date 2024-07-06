Убийство в Тамре: Самих аль-Джалили был забит до смерти в мечети
время публикации: 06 июля 2024 г., 12:12 | последнее обновление: 06 июля 2024 г., 12:21
Житель Лода Самих аль-Джалили приехал в Тамру несколько дней назад. В субботу, 6 июля, он был забит до смерти металлическими палками в местной мечети. Полиция ведет расследование обстоятельств этого преступления.
Жители Тамры в ужасе: если человек не может чувствовать себя в безопасности в мечети, значит, речь идет об окончательной деградации общества, сообщает Ynet.
Подозреваемые в совершении этого преступления еще не установлены. Отмечается, что уровень насилия в арабском обществе стремительно растет: в 2023 году жертвами убийств стали 114 человек, а по состоянию на 6 июля, когда прошло чуть больше полугода 2024 года, произошло уже 119 убийств.
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