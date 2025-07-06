Внимание, розыск: пропал турист из Германии Фридрих Карл Лайм

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал турист из Германии Фридрих Карл Лайм, в последний раз его видели в районе Тверии 9 мая 2025 года.

Приметы пропавшего - худощавый, светлые волосы, длинная борода.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Тверии по телефону 04-6728444.