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Израиль

Внимание, розыск: пропал турист из Германии Фридрих Карл Лайм

Розыск
время публикации: 06 июля 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 13:15
Внимание, розыск: пропал турист из Германии Фридрих Карл Лайм
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал турист из Германии Фридрих Карл Лайм, в последний раз его видели в районе Тверии 9 мая 2025 года.

Приметы пропавшего - худощавый, светлые волосы, длинная борода.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Тверии по телефону 04-6728444.

Израиль
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