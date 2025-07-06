ХАМАС пытался получить доступ к базе 8200 через тендер на клининговые услуги
время публикации: 06 июля 2025 г., 13:03 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 13:03
В ходе военной операции в секторе Газы были получены разведывательные материалы, доказывающие степень изощренности ХАМАСа в попытках получения доступа к секретным объектам.
Как сообщает "Исраэль а-Йом", через три месяца после начала войны "Железные мечи", в конце декабря 2023 года, в интернете был опубликован тендер на осуществление услуг по уборке на одной из баз службы разведки 8200.
Этот тендер крайне заинтересовал ХАМАС, который предпринял значительные усилия для участия в нем с целью получения доступа к базе 8200.
В связи с обнаружением документов тендер был остановлен, в ЦАХАЛе была издана команда об ужесточении процедур относительно публикаций в открытом доступе.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 мая 2025