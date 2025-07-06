ДТП около Ашдода, шесть пострадавших

Утром 6 июля на 4-й трассе около развязки Ашдод столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавшие доставлены в больницу "Асута" в Ашдоде. Один из них, мужчина около 40 лет, в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших от легкого до средней тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.