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Израиль

ДТП около Ашдода, шесть пострадавших

Мада
ДТП
время публикации: 06 июля 2025 г., 07:39 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 08:23
ДТП около Ашдода, шесть пострадавших
Пресс-служба МАДА

Утром 6 июля на 4-й трассе около развязки Ашдод столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавшие доставлены в больницу "Асута" в Ашдоде. Один из них, мужчина около 40 лет, в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших от легкого до средней тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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