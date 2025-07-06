Разрешено к публикации: на севере сектора Газы легко ранены двое военнослужащих ЦАХАЛа
время публикации: 06 июля 2025 г., 17:25 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 17:25
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на севере сектора Газы противотанковыми ракетами была обстреляна инженерная техника ЦАХАЛа. Легко ранены двое военнослужащих. Они доставлены для оказания медпомощи в больницу.
ЦАХАЛ подтвердил ранение двух бойцов после того, как в социальных сетях и мессенджерах стали распространяться слухи о "тяжелом происшествии" в секторе Газы.