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Израиль

Разрешено к публикации: на севере сектора Газы легко ранены двое военнослужащих ЦАХАЛа

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
Война с ХАМАСом
время публикации: 06 июля 2025 г., 17:25 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 17:25
Разрешено к публикации: на севере сектора Газы легко ранены двое военнослужащих ЦАХАЛа
Yossi Aloni/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на севере сектора Газы противотанковыми ракетами была обстреляна инженерная техника ЦАХАЛа. Легко ранены двое военнослужащих. Они доставлены для оказания медпомощи в больницу.

ЦАХАЛ подтвердил ранение двух бойцов после того, как в социальных сетях и мессенджерах стали распространяться слухи о "тяжелом происшествии" в секторе Газы.

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