Разрешено к публикации: на севере сектора Газы легко ранены двое военнослужащих ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на севере сектора Газы противотанковыми ракетами была обстреляна инженерная техника ЦАХАЛа. Легко ранены двое военнослужащих. Они доставлены для оказания медпомощи в больницу.

ЦАХАЛ подтвердил ранение двух бойцов после того, как в социальных сетях и мессенджерах стали распространяться слухи о "тяжелом происшествии" в секторе Газы.