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Израиль

Юрсоветница против законопроекта об отмене комиссий по назначениям на высшие госдолжности

Законы
Правительство
Юрсоветник правительства
Назначения
время публикации: 06 июля 2025 г., 17:07 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 17:07
Юрсоветница против законопроекта об отмене комиссий по назначениям на высшие госдолжности
Yonatan Sindel/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара отправила министру юстиции Яриву Левину письмо с профессиональной оценкой законопроекта, который продвигает депутат Кнессета Ошер Шкалим ("Ликуд"): этот законопроект предлагает отменить обязательство консультироваться со специальной комиссией при назначениях на высшие государственные должности, позволив тем самым правительству назначать высших чиновников по собственному усмотрению.

Гали Баарав-Миара подчеркивает, что законопроект нарушает основные принципы государственной власти: государственная служба должна быть профессиональной и аполитичной, высшие руководящие должности – не резерв "джобов" для членов правительства.

Никакого обоснования для столь серьезных изменений в структуре назначений законопроект не приводит. Она также указывает, что принятие законопроекта затрагивает самые критичные должности для государства – глава Генштаба ЦАХАЛа, руководитель полиции, главы спецслужб, управляющий Банком Израиля, генеральные директоры министерств, государственный прокурор и многие другие.

По ее мнению, принятие такого законопроекта приведет к тому, что высшие чиновники будут назначаться на основе связей, а не профессиональной компетенции, что может привести к снижению качества всех оказываемых государственными службами услуг. По всем вышеперечисленным причинам она призывает отклонить этот законопроект.

Израиль
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