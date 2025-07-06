В ответ на ракетные обстрелы ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса эвакуироваться
время публикации: 06 июля 2025 г., 20:25 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 20:25
Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал призыв к немедленной эвакуации населения из семи районов Хан-Юниса.
"ЦАХАЛ действует в этом районе с особой интенсивностью, и впредь будет атаковать любой район, используемый для запуска ракет в сторону израильской территории. Для вашей безопасности эвакуируйтесь", – говорится в сообщении, к которому приложена карта Хан-Юниса.
В субботу, 5 июля, в сторону израильской территории из сектора Газы были запущены две ракеты, они были перехвачены силами ПВО ЦАХАЛа. В связи с ракетным обстрелом сигнал тревоги звучал в поселке Кисуфим.