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Израиль

В ответ на ракетные обстрелы ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса эвакуироваться

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 06 июля 2025 г., 20:25 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 20:25
В ответ на ракетные обстрелы ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса эвакуироваться
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал призыв к немедленной эвакуации населения из семи районов Хан-Юниса.

"ЦАХАЛ действует в этом районе с особой интенсивностью, и впредь будет атаковать любой район, используемый для запуска ракет в сторону израильской территории. Для вашей безопасности эвакуируйтесь", – говорится в сообщении, к которому приложена карта Хан-Юниса.

В субботу, 5 июля, в сторону израильской территории из сектора Газы были запущены две ракеты, они были перехвачены силами ПВО ЦАХАЛа. В связи с ракетным обстрелом сигнал тревоги звучал в поселке Кисуфим.

Израиль
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