В Иерусалиме мотоциклист врезался в коляску с младенцем, ребенок получил травмы

На улице Шмуэль а-Нави в Иерусалиме мотоциклист врезался в коляску, в которой находился двухмесячный ребенок.

Ребенок получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу.

Полицейские отделения "Лев" совместно с дорожной полиции расследуют обстоятельства ДТП.