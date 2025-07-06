В Иерусалиме мотоциклист врезался в коляску с младенцем, ребенок получил травмы
время публикации: 06 июля 2025 г., 20:12 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 20:12
На улице Шмуэль а-Нави в Иерусалиме мотоциклист врезался в коляску, в которой находился двухмесячный ребенок.
Ребенок получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу.
Полицейские отделения "Лев" совместно с дорожной полиции расследуют обстоятельства ДТП.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июля 2025