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Израиль

В Иерусалиме мотоциклист врезался в коляску с младенцем, ребенок получил травмы

ДТП
время публикации: 06 июля 2025 г., 20:12 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 20:12
В Иерусалиме мотоциклист врезался в коляску с младенцем, ребенок получил травмы
Yonatan Sindel/Flash90

На улице Шмуэль а-Нави в Иерусалиме мотоциклист врезался в коляску, в которой находился двухмесячный ребенок.

Ребенок получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу.

Полицейские отделения "Лев" совместно с дорожной полиции расследуют обстоятельства ДТП.

Израиль
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