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Израиль

Ракета, запущенная из сектора Газы, упала в кибуце Нирим

Война с ХАМАСом
Цева адом
ХАМАС
время публикации: 06 июля 2025 г., 21:46 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 21:51
Кибуц Нирим после атаки 7 октября
Yossi Aloni/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был зафиксирован запуск ракеты из южной части сектора Газы в сторону израильской территории. В связи с ракетным обстрелом в 21:00 сигнал тревоги прозвучал в кибуце Нирим.

Силам ПВО не удалось перехватить ракету и она упала на территории кибуца.

Нет раненых или пострадавших в результате обстрела.

Новостная служба медиакорпорации "Кан" сообщила, что ракета упала на участке, где ведется строительство на месте домов, разрушенных 7 октября.

Израиль
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