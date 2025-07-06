Ракета, запущенная из сектора Газы, упала в кибуце Нирим
время публикации: 06 июля 2025 г., 21:46 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 21:51
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был зафиксирован запуск ракеты из южной части сектора Газы в сторону израильской территории. В связи с ракетным обстрелом в 21:00 сигнал тревоги прозвучал в кибуце Нирим.
Силам ПВО не удалось перехватить ракету и она упала на территории кибуца.
Нет раненых или пострадавших в результате обстрела.
Новостная служба медиакорпорации "Кан" сообщила, что ракета упала на участке, где ведется строительство на месте домов, разрушенных 7 октября.