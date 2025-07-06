Герцог и Нетаниягу побеседовали о поездке премьера в США

Президент государства Ицхак Герцог встретился с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

В ходе встречи президент государства подчеркнул важность поездки премьер-министра с точки зрения усилий по возвращению заложников, а также выразил надежду, что усилия премьер-министра приведут к прорыву на переговорах в рамках ближневосточного урегулирования.

Президент добавил, что не отдает себе отчет в том, с какими вызовами связано решение пойти на сделку, и скол высока ее цена. "Я убежден, что оборонная система справится с этими задачами", - заявил глава государства.

Глава правительства отправится с визитом в США 6 июля в 17:00. Перед отлетом он сделает заявление для СМИ.

Встреча премьер-министра Израиля и президента США состоится 7 июля в 18:00 по времени Вашингтона.