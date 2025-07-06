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Израиль

Законопроект, запрещающий трудоустройство палестинских учителей в Израиле, одобрен к утверждению

Криминал в арабском секторе
Образование
Школьное образование
Палестинская администрация
время публикации: 06 июля 2025 г., 12:44 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 12:44
Законопроект, запрещающий трудоустройство палестинских учителей в Израиле, одобрен к утверждению
Wisam Hashlamon/Flash90

Парламентская комиссия по вопросам образования одобрила к принятию Кнессетом во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий трудоустройство в Израиле учителей с дипломами палестинских академических учреждений. Авторы законопроекта Амит Леви и Авихай Буарон указывают, что палестинские вузы воспитывают ненависть к Израилю.

Законопроект не распространяется на учителей, уже работающих в системе образования. Инициатива позволяет генеральному директору министерства образования одобрить трудоустройство преподавателя с дипломом автономии, если у него есть равноценный диплом признанного в Израиле учебного заведения.

Как сообщает "Давар", в соответствии с отчетом Центра информации Кнессета, за последнее десятилетие растет число учителей с палестинскими дипломами. В систему образования в арабском секторе за последние 10 лет пришли 30339 учителей, 11% из них имеют дипломы из палестинской автономии.

Из этих 3447 новых учителей с палестинскими дипломами 62% преподают в Восточном Иерусалиме, 29% – в бедуинских школах в Негеве и 9% – в других округах. В этом учебном году из 6700 учителей в Восточном Иерусалиме не менее 60% имеют первую степень палестинского вуза.

Израиль
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