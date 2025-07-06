Смотрич против Замира. "Армия не выполняет свои обязанности"

Министр финансов Бецалель Смотрич подверг резкой критике действия начальника генерального штаба ЦАХАЛа Эяля Замира.

По словам Смотрича, начальник генштаба не выполняет свои обязанности в том, что касается ввоза гуманитарной помощи таким образом, чтобы она не попадала в руки ХАМАСа. "Он вынуждает политическое руководство идти на действия, которые приводят к тому, что гуманитарная помощь попадает к террористической организации, превращаясь в логистическую помощь врагу во время войны", - добавил министр финансов.

Смотрич подверг критике и премьер-министра Биньямина Нетаниягу. По словам Смотрича, на протяжении всех месяцев войны глава правительства не был в состоянии навязать высшему генералитету выполнение политики правительства. "Он не сумел привести к выполнению политики правительства в этом критическом для победы над ХАМАСом вопросе", - заявил Смотрич.

Ранее "Кан" сообщал, что и в ходе заседания военно-политического кабинета, состоявшегося в ночь на 6 июля, вспыхнул конфликт между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и Бецалелем Смотричем с одной стороны и Эялем Замиром с другой. Политики обвинили начальника генштаба в затягивании решения вопроса о распределении гуманитарной помощи в обход ХАМАСа.

В свою очередь, Эяль Замир обвинил Смотрича в безответственности, в огульной критике в адрес армии и в подрыве боевого духа солдат ЦАХАЛа.